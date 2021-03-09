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вторник, 09 марта 2021 21:10

"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
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9 марта в 9:00 на ул. Госпитальная в Киеве полиция перекрывает вход в гостиницу "President". Там должен состояться съезд судей. Рядом на улице собираются участники акции протеста "Нет судейской нечести". В отеле 290 судей должны выбрать четырех членов Высшего совета правосудия и одного судью Конституционного суда.

Организаторами акции являются председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин и член общественной организации "Автомайдан" Роман Маселко.

В Киеве во вторник граждане вышли на митинг и требовали изменения Высшего совета правосудия
Фото: Дмитрий Анохин
В Киеве во вторник граждане вышли на митинг и требовали изменения Высшего совета правосудия
В Киеве во вторник граждане вышли на митинг и требовали изменения Высшего совета правосудия
В Киеве во вторник граждане вышли на митинг и требовали изменения Высшего совета правосудия
В Киеве во вторник граждане вышли на митинг и требовали изменения Высшего совета правосудия

Около 9:15 к зданию начинают сходиться люди. В руках держат украинские флаги и плакаты: "Stop судейскую нечисть", "политзаключенным свободу", "долой черта".

У входа в отель полицейские спорят с участником "Автомайдана" Виталием Устименко. Тот пытается пройти в отель. Говорит, что забронировал номер. Его не пускают.

Через 15 минут начинается митинг. Первым берет слово Виталий Шабунин:

"Высший совет правосудия необходимо полностью перезагрузить. Об этом говорит общество, международное общество. Об этом недавно заявили в Европарламенте. Уже даже есть законопроект, который говорит, каким образом это нужно сделать. И что сегодня происходит на съезде? Несмотря на все эти требования, претензии и предложения судебная реформа не состоится без перезагрузки Высшего совета правосудия, судьи планируют избрать четырех членов ВСП ".

К 9:30 собирается около сотни человек. Полиция окружает отель и не пускает никого к лестнице.

"Многим не нравится название акции: Нет съезду нечести, - говорит Галина Чижик из Центра противодействия коррупции. - Сегодня сюда приехали 290 судей со всей Украины. Съехались они для того, чтобы выбрать себе крышу в Высшем совете правосудия, тех людей, которые будут их дальше покрывать. Здесь есть аж 6 судей Майдана, которые во времена Революции достоинства принимали несправедливые решения. Бросали активистов за решетку и лишали водительских прав. Здесь есть судьи Оболонского суда Киева, которые по указанию Портнова (Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации президента Януковича. Gazeta.ua) водительских прав участников поездки в Межигорье. Здесь есть киевская судья Малиновская, которая бросила за решетку зверское избитого фотографа Сергея Ножненка. Здесь есть Александр Кравец, судья из Одессы, который запрещал проведение мирных собраний в Одессе во время Революции достоинства ".

Виталий Шабунин обращается к судьям, которые в данный момент выходят из отеля и снимают на камеру акцию. Народ начинает кричать:"Упыри, позор!".

"А что вы прячетесь за спинами полицейских? Заходите сюда, выступите, мы вам слово дадим. Что же вы фоткаете и убегаете? Приходите сюда, что вы за судьи, именем Украины",- говорит Шабунин.

После выступлений участники митинга громко включают музыку и запускают дымовые шашки.

"Проблема судов в Украине является самой важной. Есть еще коррупция, но они связаны между собой. Нам уже шестой президент обещает изменить судейскую систему. В Высшем совете правосудия должны быть независимые эксперты. Если этот Совет будет честный - постепенно изменится и судейская система ",-рассказывает участник мероприятия Константин Пионтковский.

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"Акция - это единственный эффективный способ, которым мы можем влиять и донести нашу позицию. Других вариантов у нас нет. Нас даже не пригласили на съезд. Они не готовы к обсуждениям и строят свое отдельное государство и судейскую корпорацию. Поэтому, единственное, что мы можем делать - это призвать выходить на улицу. К сожалению, других вариантов нет ",-говорит Роман Маселко.

Около 10:30 акция заканчивается. Из-за непогоды, холодный ветер и снег, организаторы призывают участников разойтись.

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд Одессы.

27 февраля под Офисом президента более тысячи человек собрались на акцию протеста "Свободу Стерненко".

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