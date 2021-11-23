Уполномоченную по правам человека Денисову хотят уволить

Денисова работает уполномоченным с марта 2018 года. Фото: Facebook.com/denisovaombudsman

В Верховной Раде планируют создать временную специальную комиссию по проверке возможных фактов нарушения присяги уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Соответствующий проект постановления зарегистрировал народный депутат от "Слуга народа" Максим Дырдин.

Речь идет о подготовке заключения относительно освобождения от должности омбудсмена.

Председателем комиссии Дырдин предложил себя, а заместителем – депутата из группы "Довіра" Владислава Поляка.

В состав комиссии предлагают включить шесть депутатов от "СН" и одного – от "Батьківщини".

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Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченной по правам человека 15 марта 2018 года. В 2014 году ее избирали в парламент от партии "Народный фронт". Была председателем Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.