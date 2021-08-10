Умер экс-нардеп Пидлисецкий

Лев Пидлисецкий - львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады. Фото: "Варианты"

Умер экс-нардеп от фракции "Объединение Самопомощь" Лев Пидлисецкий. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Садовый.

Пидлисецкий - львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады. Возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в Наблюдательный Совет Укрэнерго, сообщили в Львовском горсовете. На выборах в 2014 году вошел в Верховную Раду в составе политической партии "Объединение Самопомощь". Он возглавлял подкомитет по вопросам электроэнергетики и транспортировке энергии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Мужчине было 44 года.

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Проститься с Пидлисецким можно во вторник, 10 августа, в 17:00 в Церкви святого Климентия Шептицкого, ул. Максима Кривоноса, 1, во Львове.

С бывшим премьер-министром, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком попрощались в субботу 7 августа в Киеве в доме официальных приемов. Евгений Марчук умер 5 августа в возрасте 80 лет из-за обострения заболеваний вследствие заболевания коронавирусом.