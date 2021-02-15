Юлию Кузьменко выдвинули на довыборы в Верховную Раду

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Просмотров: 1341
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 198
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1080
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 369
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
2 Просмотров: 567
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6417
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 297
Фото
Все фото
7
5
4
5
9
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Видео
Все видео
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Интервью
1/5
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 189
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1080
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 369
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 288
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 477
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 828
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 18:46

Юлию Кузьменко выдвинули на довыборы в Верховную Раду

  Комментировать
Юлию Кузьменко выдвинули на довыборы в Верховную Раду
Кузьменко будет баллотироваться от "Европейской солидарности". Фото: "Главком"

Врача Юлию Кузьминко "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области.

"По Донецкой области по избирательному округу номер 50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от "Европейской солидарности" будет баллотироваться Юля Кузьменко. Сегодня должны быть едины в борьбе за Украину и ее волю!" - написала нардепка от ЕС София Федина в Facebook.

Ветеранские и волонтерские организации обратились с требованием выдвинуть Кузьменко, сообщили в партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко представил законопроект "ЕС" о колаборантах

"Системные преследования рождают системную борьбу. Поэтому я благодарна партии "Европейская солидарность", в эти темные времена ее депутаты стали бок о бок с нами и другими обычными украинцами. Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам. Я не хочу видеть свою страну снова под российским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь", - пояснила Кузьменко во время съезда партии в онлайн-формате.

Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко остается под арестом, Юлия Кузьменко под домашним арестом. Против Яны Дугарь будет действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юлию Кузьменко выдвинули на довыборы в Верховную Раду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

С конвейера сошел автомобиль с новейшим двигателем

Первый позывной радио включили для рабочих завода

Велосипедист стал самым быстрым гонщиком "Формулы-1"

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 31221
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 21663
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 14040
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 12376
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 10927
Политика
Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий отставку Сытника - ЦПК
Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий отставку Сытника - ЦПК Просмотров: 225
В МИД прокомментировали заявление Богдана про умершего посла Украины
В МИД прокомментировали заявление Богдана про умершего посла Украины Просмотров: 531
Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры
Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры Просмотров: 423
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление 2 Просмотров: 1287
Известны первые итоги визита Зеленского в ОАЭ
Известны первые итоги визита Зеленского в ОАЭ Просмотров: 414
Больше всего комментируют
19
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
10
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Голосов: 5654
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть