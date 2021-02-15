Юлию Кузьменко выдвинули на довыборы в Верховную Раду

Кузьменко будет баллотироваться от "Европейской солидарности". Фото: "Главком"

Врача Юлию Кузьминко "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области.

"По Донецкой области по избирательному округу номер 50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от "Европейской солидарности" будет баллотироваться Юля Кузьменко. Сегодня должны быть едины в борьбе за Украину и ее волю!" - написала нардепка от ЕС София Федина в Facebook.

Ветеранские и волонтерские организации обратились с требованием выдвинуть Кузьменко, сообщили в партии.

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"Системные преследования рождают системную борьбу. Поэтому я благодарна партии "Европейская солидарность", в эти темные времена ее депутаты стали бок о бок с нами и другими обычными украинцами. Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам. Я не хочу видеть свою страну снова под российским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь", - пояснила Кузьменко во время съезда партии в онлайн-формате.

Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко остается под арестом, Юлия Кузьменко под домашним арестом. Против Яны Дугарь будет действовать мера пресечения в виде личных обязательств.