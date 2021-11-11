Укрэксимбанк объяснил, почему вернул на работу напавших на журналистов

Тельбизова, который заламывал руку видеооператору, восстановили в должности. Фото: detector.media

Законных оснований для дальнейшего отстранения Директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова нет. 4 октября они стали участниками нападения на съемочную группу программы "Схемы".

"Уголовное производство по признакам уголовной наказанности деяний, в котором у Олега Осипова и Игоря Тельбизова статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд города Киева. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве", – пояснили в Укрэксимбанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрэксимбанк восстановил в должностях двух нападающих на журналистов "Схем". Одного уволили

Их возобновили в должностях после окончания внутреннего расследования. Приказ о возобновлении датирован 9 ноября. Результаты внутреннего расследования банк до сих пор не обнародовал.

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста. Журналисты восстановили уничтоженное видео. 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.