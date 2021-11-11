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четверг, 11 ноября 2021 23:39

Укрэксимбанк объяснил, почему вернул на работу напавших на журналистов

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Укрэксимбанк объяснил, почему вернул на работу напавших на журналистов
Тельбизова, который заламывал руку видеооператору, восстановили в должности. Фото: detector.media

Законных оснований для дальнейшего отстранения Директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова нет. 4 октября они стали участниками нападения на съемочную группу программы "Схемы".

"Уголовное производство по признакам уголовной наказанности деяний, в котором у Олега Осипова и Игоря Тельбизова статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд города Киева. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве", – пояснили в Укрэксимбанке.

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Их возобновили в должностях после окончания внутреннего расследования. Приказ о возобновлении датирован 9 ноября. Результаты внутреннего расследования банк до сих пор не обнародовал.

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.

Журналисты восстановили уничтоженное видео.

6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

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