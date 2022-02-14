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понедельник, 14 февраля 2022 16:57

Украину на этой неделе посетят главы МИД Италии и Британии

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Украину на этой неделе с официальными визитами посетят министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и его британская коллега Лиз Трасс.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Автор: МИД Украины
  Украину на этой неделе посетят главы МИД Италии и Британии
Украину на этой неделе посетят главы МИД Италии и Британии

Луиджи ди Майо приедет в Киев 15 февраля, Трасс – 17-18 февраля. Кроме того, 16 февраля Украину посетит спикер Сейма Польши Томаш Гродский.

"В предыдущие недели состоялось беспрецедентное количество таких визитов мировых лидеров и иностранных топ-чиновников. Киев превратился в центр тяготения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна была посетить Киев еще в начале февраля, но заболела коронавирусом.

10 февраля Трасс ездила в Москву, где встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. На пресс-конференции она поспорила с Лавровым о том, как понимать размещение около 100 тыс. российских военных неподалеку от украинской границы.

14 февраля в Киев с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Планируется, что днем ​​позже Шольц проведет переговоры в России.

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