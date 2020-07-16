"Украинский язык - основа государства. Кто против этого - преступник" - выступление Юхновского подняло Раду

"Не бойтесь воевать, на это у вас есть Вооруженные силы", - обратился Юхновский к президенту Зеленскому

Выступлению народного депутата 4 созывов, академика Игоря Юхновского по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины присутствующие в Верховной Раде несколько раз аплодировали стоя.

Академик обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я хотел бы как самый старший, как академик, как ветеран Второй мировой войны обратиться к вам, уважаемый господин президент. Я наблюдал за лицом вашей уважаемой жены, когда вы принимали присягу, ее глубокое, чистое потрясение. Уже это дает вам большую плату и кредит доверия. Не потеряйте его. Пусть ваш украинский язык станет родным и замечательным по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть он распространится на ваших соратников и на всю страну (продолжительные аплодисменты в зале).

Государственность украинского языка - основа украинского государства. Сейчас кто против этого является государственным преступником (аплодисменты).

Уважаемый господин президент, пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов. Идет война за землю, за Украину. Господин президент, будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать, на это у вас есть Вооруженные силы всей страны", - сказал Игорь Юхновский.

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Также он обратился к народным депутатам.

"Уважаемые депутаты 9-го созыва, уважаемые мои коллеги. Будьте трудолюбивыми. Берегите честь Верховной Раде. Своими действиями, речью, внешним видом. Заведите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятых хороших законов, законов Украинского государства", - сказал академик и снова вызвал аплодисменты зала.

Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. Документ приняли 16 июля 1990 года.