Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию

Украинский сегмент YouTube, Google, Facebook должен модерироваться в Украине.
Соответствующая петиция появилась на сайте президента.
Призывают президента Владимира Зеленского обратиться к этим компаниям для открытия офисов в Украине.
"Современная российско-украинская война происходит не только на оккупированной части Донбасса, она имеет свой фронт в гибридном противостоянии. Московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагается контент из Российской Федерации.
К примеру, редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей руководят из московского офиса. Российские сотрудники выбирают российский контент, влияющий на содержание подборок для украинцев. Такая ситуация недопустима, учитывая, что Россия является страной-агрессором.
В первую очередь, это опасно для украинских детей и подростков, являющихся основными пользователями соцсетей, и не имеющих сложившегося критического мышления. И это бомба замедленного действия, которая может неожиданно сработать за 5-10 лет, и повредит нашему государству", - сказано в тексте.
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Украина должна показывать эффективную борьбу с дезинформацией, говорится в петиции.
"Мы просим президента обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины. Это позволит модерировать информационное пространство не вредя Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - сказано.
Чтобы петиция попала на стол президенту, она должна набрать 25 тыс. голосов.
В сентябре во время визита в США вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступал за открытие в Украине представительств компаний Google и YouTube.
12 ноября YouTube заблокировал канал украинского проекта "Рагу.лі".
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