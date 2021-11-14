Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию

Украина должна показывать эффективную борьбу с дезинформацией, говорится в петиции.

Украинский сегмент YouTube, Google, Facebook должен модерироваться в Украине.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Призывают президента Владимира Зеленского обратиться к этим компаниям для открытия офисов в Украине.

"Современная российско-украинская война происходит не только на оккупированной части Донбасса, она имеет свой фронт в гибридном противостоянии. Московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагается контент из Российской Федерации.

К примеру, редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей руководят из московского офиса. Российские сотрудники выбирают российский контент, влияющий на содержание подборок для украинцев. Такая ситуация недопустима, учитывая, что Россия является страной-агрессором.

В первую очередь, это опасно для украинских детей и подростков, являющихся основными пользователями соцсетей, и не имеющих сложившегося критического мышления. И это бомба замедленного действия, которая может неожиданно сработать за 5-10 лет, и повредит нашему государству", - сказано в тексте.

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Украина должна показывать эффективную борьбу с дезинформацией, говорится в петиции.

"Мы просим президента обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины. Это позволит модерировать информационное пространство не вредя Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - сказано.

Чтобы петиция попала на стол президенту, она должна набрать 25 тыс. голосов.

В сентябре во время визита в США вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступал за открытие в Украине представительств компаний Google и YouTube. 12 ноября YouTube заблокировал канал украинского проекта "Рагу.лі".