Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar

В Украине успешно испытали турецкий средневысотный беспилотник Bayraktar.

Об этом сообщает Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.



Согласно полученным результатам, беспилотный аппарат можно использовать в условиях современной войны.

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"Необходимо проводить соответствующие испытания турецкого аппарата на регулярной основе, используя в ходе экспериментов усовершенствованные отечественные, или приобретенные иностранные средства радиоэлектронной борьбы", - отмечает руководство института.

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника.