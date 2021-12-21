Украинские пограничники получили право сбивать без предупреждения беспилотники и перехватывать управление ими

Украинские пограничники получили право сбивать беспилотников. Фото: Корреспондент

Вступили в силу изменения в Закон "О Государственной пограничной службе Украины", позволяющие пограничникам применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства

"Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами, в том числе пунктами пропуска и КПВВ , местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением установленных правил. В то же время хочу подчеркнуть, что в этом случае оружие применяется без предупреждения", - отметил Сергей Вороной, начальник управления организации пограничной службы, сообщает пресс-служба ГНСУ.

Украинские специалисты Госпогранслужбы изучили опыт США, Израиля и стран ЕС по применению спецсредств для управления и принудительной посадки дронов, добавил Вороной.

В последние годы увеличивается количество случаев использования беспилотников для противоправной деятельности. В частности, дронами переправляют контрабанду.

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Применять оружие и спецсредства пограничникам разрешили изменения в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины", которые на днях вступили в силу. В августе 2021 г. в Постановление Правительства "О пограничном режиме" внесли дополнения, которым обязали владельцев или эксплуатантов беспилотников информировать о запланированном в приграничном районе полёте.