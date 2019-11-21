Украинские нардепы поедут в США на обучение

Образовательная программа в США будет похожа на обучение "слуг народа" в Трускавце.

Народные депутаты из разных фракций и групп поедут в США для обучения и обмена опытом.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с украинцами, планирует в течение ближайших полутора лет организовать приезд в США всех вновь избранных депутатов Верховной Рады. С разных фракций и групп. Это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса в Вашингтоне. Пребывание в одном из штатов и ознакомления с моделью сотрудничества депутатов, федеральных управленцев и представителей локального самоуправления", - написала Кравчук.

Образовательная программа в США будет подобной той, которая была реализована в Трускавце для представителей партии "Слуги народа" в начале августа текущего года.

"Обучение много не бывает", - добавила Кравчук.

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6 лет назад началась Революция достоинства. Бывший президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 заявил о приостановлении переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на Майдан вышли недовольные таким решением студенты.