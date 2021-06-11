Украинские футболисты не будут менять форму - официальное заявление

Национальная сборная Украины по футболу будет выступать на Евро-2020 в форме с лозунгом "Слава Україні! Героям слава!".
"Да, мы собираемся играть в этой униформе. Наша форма утверждена", - цитирует пресс-атташе сборной Украины по футболу Александра Гливинского "Українська правда".
Пресс-атташе также напомнил, что Украинская ассоциация находится в Риме и общается по этому поводу с УЕФА.
Игрок национальной сборной Роман Безус выразил надежду, что УАФ "сделает все, чтобы сохранить все, что было до".
11 июня Украинская ассоциация футбола утвердила официальный футбольный статус лозунгов "Слава Україні" и "Героям слава".
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Союз европейских футбольных ассоциаций требовала, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА.
6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.
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