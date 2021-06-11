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пятница, 11 июня 2021 11:47

"Слава Україні! Героям слава!" стало официальным лозунгом украинского футбола

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&quot;Слава Україні! Героям слава!&quot; стало официальным лозунгом украинского футбола
Решение принял Исполком УАФ в пятницу.

Украинская ассоциация футбола утвердила официальный футбольный статус лозунгов "Слава Україні" и "Героям слава". Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Только что Исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Україні!" и "Героям слава!", которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных!

Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - сообщил Павелко в Facebook.

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Союз европейских футбольных ассоциаций требовала, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА.

6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.

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Дата
11
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