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четверг, 10 сентября 2020 08:46

Украинская власть "жестко кинула" Путина - Богдан

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Украинская власть &quot;жестко кинула&quot; Путина - Богдан
Эксглава офиса президента Андрей Богдан считает, что Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину. Фото: "УНИАН"

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Мнение о том, что украинская власть "жестко кинула" Путина он высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"В то время [Путин] хотел найти какое-то решение для этой проблемы. Но я не знаю, по каким мотивам – экономическим или политическим... Мне кажется, что из политических мотивов. У Зеленского безумная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимцем своего народа – подать себя неадекватно", – сказал он.

В то же время Богдан отметил, что сейчас ситуация кардинально изменилась.

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"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых хорошо разбираюсь. Вот если публикуют сообщения, что состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре получаются разные. Это называют "дипломатическим провалом". Переговоры не имели успеха. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно, а не сделали ничего", - заявил он.

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Последняя встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров государств состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Встреча советников лидеров государств-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина делает все, чтобы встреча лидеров стран "нормандского формата" состоялась 11 сентября.

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10
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