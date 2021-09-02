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четверг, 02 сентября 2021 19:49

Украинская делегация везет из США кое-что большее, чем статус союзника вне НАТО

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Украинская делегация везет из США кое-что большее, чем статус союзника вне НАТО
В Пентагоне министры обороны Украины Андрей Таран и США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Подписанное между Украиной и США соглашение об основах стратегического партнерства (SDF) дает Киеву больше, чем статус основного союзника вне НАТО (MNNA).

Документ предусматривает усиление интеграции двух стран по совместному решению многих открытых вопросов. В то время как для MNNA приоритетом является, в первую очередь, предоставление военной помощи, объясняет информагентство GuildHall.

"США "подписались" под тем, что будут с помощью международно-правовой поддержки содействовать обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины... Добиться всего этого планируется за счет сотрудничества в области планирования и координации стратегических приоритетов и оборонной политики, обеспечения безопасности в Черноморском регионе и, даже – содействию вступления Украины в НАТО", - говорится в публикации.

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Статус основного союзника вне НАТО предусматривает исключительно "совместные мероприятия боевой подготовки, тренировок и обучения". Соглашение об основах стратегического партнерства - развитие совместных возможностей по ведению боевых действий на суше, море и в воздухе, в сферах кибербезопасности, военной медицины, противодействию дезинформации и разведке. Для реализации всего этого подписан отдельный договор о создании линии защищенной связи для координации между Украиной и США.

Запланировано сотрудничество в оборонной сфере - это совместное производство в Украине современного вооружения, участие украинских ученых в новых проектах, помощь США в продвижении выпущенных продуктов.

Перечисленные цели планируют закрепить в законе США о партнерстве с Украиной в сфере безопасности (USPA). Это гарантирует неизменность стратегии американо-украинского сотрудничества независимо от изменения политической конъюнктуры.

Соглашение SDF открывает возможности для новых направлений сотрудничества между Украиной и США, которые ведут ко вступлению в Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты Америки. Там впервые встретился с американским лидером Джо Байденом. Команда президента провела ряд других важных для страны переговоров. О деталях визита украинской делегации в США читайте по ссылке.

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