Украинская делегация в ТКГ согласна вернуться к очным встречам: назвали условие

Заседания ТКГ по вопросам Донбасса могут проходить очно. Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса поддержала возможность возврата к очному формату встреч. Но не в Минске.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. На экране человек, а рядом с ней еще двое. Никто из нас не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин.

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Соответствующие консультации по возврату очных переговоров уже идут. Однако Минск, как площадку для них, не рассматривают.

"Единственная наша позиция - должна быть гарантирована безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - подчеркнул Костин.

В Трехстороннюю контактную группу входят представители Украины, ОБСЕ и России. Ее сформировали для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.