Украинка-министр Канады встретится с Порошенко и Зеленским

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину на этой неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", - сказал он.

По словам министра, планируются встречи с действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным главой государства Владимиром Зеленским.

Также у министра иностранных дел Канады состоятся встречи в МИД Украины и в украинском парламенте, в частности с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, а также с активистами гражданского общества.

Христя Фриланд возглавила канадское министерство иностранных дел в январе 2017-го.

Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд — украинка по происхождению.

Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине со стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Ее избрали в канадский парламент в ноябре 2013-го. В ноября 2015 года Фриланд стала министром международной торговли Канады.