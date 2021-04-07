Украине выделят специальные холодильники для хранения вакцин Pfizer

Украина получит холодильники для хранения вакцин. Фото: Reuters

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказывая прямую поддержку цепям ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

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В конце марта стало известно, что Кабинет министров получил подтверждение о поставках дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX. Их доставят траншами до конца июня. 10 млн доз вакцины Pfizer поступят в Украину в течение 2021 года.