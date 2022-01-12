Украине нужно немного времени, чтобы вступить в НАТО - Госдеп США

В Госдепе США прокомментировали вступление Украины в НАТО. Фото: Reuters

НАТО открыто всем. Однако Украине и Грузии для вступления в Альянс нужно еще "определенное время".

"Украина сохраняет перспективу членства в Альянсе", по итогам заседания Совета НАТО – Россия заявила первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия изложила свою версию тем переговоров с НАТО

"НАТО открыто для всех, и, конечно, Украина – одна из тех стран, которая очень хочет стать членом. Они находятся в процессе. Это требует определенного времени, и впереди еще много работы для того, чтобы достичь высоких стандартов НАТО", – подчеркнула чиновница.

12 января в Брюсселе начались переговоры Совета НАТО – Россия. На них стороны обсудили безопасность в Европе, в частности, у границ Украины. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, а председательствовал на заседании генсека Альянса Йенс Столтенберг – он заявил, что Москва дорого заплатит за агрессию против Украины.