Украинцы выложат 3,4 млн грн на госдачу для Зеленского, который задекларировал 5 квартир в столице

В этом году за государственную дачу в резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, куда переехал президент Владимир Зеленский с семьей, налогоплательщики заплатят более 3,4 млн грн. Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев.

Он опубликовал в Facebook ответ от руководителя Офиса президента Андрея Ермака на запрос.

В документе сказано, что на функционирование дома №29 из государственного бюджета использовано в прошлом году 3,4 млн грн.

На этот год предусмотрено выделение более 3,4 млн.

Президент задекларировал 5 квартир в Киеве, виллу в Италии, апартаменты в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии, напоминает нардеп.

"Причем, из письма видно, что готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019 года, как стал президентом. То есть, сразу, когда пообещал передать госдачи детям", - заявил Арьев.

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Ранее журналисты сообщали, что президент Владимир Зеленский с июля пользуется государственной дачей. Он продал дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области. Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции.