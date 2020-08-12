Украинцы выложат 3,4 млн грн на госдачу для Зеленского, который задекларировал 5 квартир в столице

В этом году за государственную дачу в резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, куда переехал президент Владимир Зеленский с семьей, налогоплательщики заплатят более 3,4 млн грн. Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев.
Он опубликовал в Facebook ответ от руководителя Офиса президента Андрея Ермака на запрос.
В документе сказано, что на функционирование дома №29 из государственного бюджета использовано в прошлом году 3,4 млн грн.
На этот год предусмотрено выделение более 3,4 млн.
Президент задекларировал 5 квартир в Киеве, виллу в Италии, апартаменты в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии, напоминает нардеп.
"Причем, из письма видно, что готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019 года, как стал президентом. То есть, сразу, когда пообещал передать госдачи детям", - заявил Арьев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский - это Ющенко-2 - социальные сети
Ранее журналисты сообщали, что президент Владимир Зеленский с июля пользуется государственной дачей.
Он продал дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области. Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Комментарии