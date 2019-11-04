Украинцы в Канаде поддержали "Движение сопротивлению капитуляции"

Конгресс украинцев Канады поддержал действия "Движения сопротивлению капитуляции".
Об этом сообщает украинская диаспора в Facebook.
"В Оттаве завершил работу 3-летний отчетно-выборный съезд Конгресса украинцев Канады, в котором приняли участие более 300 делегатов из всех уголков Канады, много почетных гостей.
По инициативе Лиги украинцев Канады съезд единогласно принял резолюцию в поддержку действий правительства Канады, украинской власти и гражданского общества в Украине (в частности, таких инициатив, как "Движение сопротивлению капитуляции") направленных на сохранение суверенитета и территориальной целостности украинского государства, продолжение евроатлантического курса Украины, противодействие кремлевской агрессии", - говорится в сообщении.
Конгресс украинцев Канады объединяет десятки украинских общественных организаций в Канаде и представляет интересы около 1,4 млн канадских украинцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов
14 октября в Киеве состоялось вече "Нет капитуляции". На Майдане собрались около 20 тыс. человек. Люди выступали против реализации "формулы Штайнмайера", о которой ранее заявлял президент Владимир Зеленский.
Комментарии