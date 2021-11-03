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Украинцы уверены, что Зеленский ведет страну не туда и все больше его не любят — опрос

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71,1% украинцев считают, что дела в стране идут в неверном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Большинство населения Украины (71,1%) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, составляет 15%.

 

Деятельность президента Владимира Зеленского респонденты также оценивают критично: 56,9% не одобряют деятельность Зеленского, одобряют – 28,2%.

При этом 35,4% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд относительно Зеленского.

 

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения в течение 20-25 октября 2021 года. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, опрошено 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке) с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

dsnews.ua
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