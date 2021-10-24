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воскресенье, 24 октября 2021 16:16

Украинцы собирают подписи за санкции в отношении олигарха Коломойского

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  92% украинцев считают, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество. Фото: poshtar.info
92% украинцев считают, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество. Фото: poshtar.info

Последний опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 15-18 октября 2021 года, показало, что о международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев. При этом, для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. Считают, что в этом нет ничего плохого - 15,6%.

При этом стоит отметить, что большинство респондентов - 61,7% - считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. Также социология показывает, что 92% украинцев считают, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество (опрос КМИС, март 2021 года), а засилье олигархов в экономике страны украинцы относят к трем проблемам, что наиболее мешают развитию Украины (опрос фонда "Демократические инициативы" и Центр Разумкова, декабрь 2019 года). Независимость от олигархов украинцы называли второй по значимости причиной своего голосования за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

  Большинство респондентов считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. Фото: poshtar.info
Большинство респондентов считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. Фото: poshtar.info

"Издалека мне трудно делать точные суждения. Но понятно, что определенные лица, такие, как Игорь Коломойский, отмечаются тем, что выигрывают много судов в Украине. Они имеют огромный ресурс для найма адвокатов, они имеют определенный авторитет в стране с учетом активов, которые они контролируют. И в этих условиях вряд ли удивительно, что есть судьи, которые не привыкли делать независимые решения и руководствоваться писаным законом, а привыкли принимать телефонные звонки от определенных политиков или просто поднимать вверх палец, чтобы понять, куда дует ветер", - сказал в интервью Радио Свобода Джон ЛОФ, автор исследования об украинских олигархов под названием "Украинская система кланового капитализма".

Возлагая определенные надежды на новый "закон об олигархах", украинское общество и часть народных депутатов все же требует от власти более решительных действий. А поскольку расследование Pandora Papers показало о связи между действующим президентом Украины и олигархом Коломойским, то в Верховной Раде было зарегистрировано постановление о наложении к нему санкций. И для ускорения рассмотрения этого вопроса в сессионной зале Движение сопротивления капитуляции, которое является фактическим соавтором этого постановления, инициировало сбор подписей под петицией на сайте ВР. При этом важно отметить, что после вступления необходимого количества голосов, рассмотрение этого вопроса в сессионном зале обязательно, что выгодно отличает этот механизм петиций от аналогичных на сайте Офиса Президента или других государственных учреждений.

"5 октября она была зарегистрирована в парламенте. Предложенные ограничения лишат Коломойского доступа к ресурсам и контроля над десятками предприятий по всей стране. В соответствии с Законом "О санкциях", Верховная Рада может вносить предложения о применении санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Именно это и будет сделано после принятия постановления", - сообщает Движение сопротивления капитуляции.

Активисты также дали инструкцию о том, как подписать петицию:

- Перейти по ссылке на сайт петиций Верховной Рады Украины.
- Авторизироваться на сайте Верховной Рады. Если у Вас еще нет электронного кабинета на этом сайте, зарегистрироваться.
- Для регистрации нужно нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана и заполнить регистрационную форму, указав свой номер телефона и электронную почту. На них последовательно придут коды подтверждения. Вы должны следовать инструкциям.
- После этого вы должны авторизоваться и перейти на страницу петиции.
- Нажать кнопку "Подписать".
- Вам на почту придет письмо для подтверждения подписи. Откройте его и нажмите на ссылку "Подтвердить подпись петиции", которое находится в конце письма. Если такое письмо не видно, не забудьте проверить корзину со спамом.

На странице Движения сопротивления капитуляции содержится призыв подписывать и распространять петицию, а также видео, объясняющее законность и целесообразность этих санкций.

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Дата
24
октября

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