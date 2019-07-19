Украинцы рассказали, каких изменений хотят после выборов

21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Народ будет голосовать по двум спискам: партийным и мажоритарным.

Мы спросили у украинцев:"Каких изменений вы ожидаете после выборов?"

Денис Вакуляк, 27 лет, частный предприниматель, Тернополь:

- Ничего не жду от этих выборов. Привык рассчитывать лишь сам на себя. В нашей стране это — золотое правило. Никогда особо не углублялся в политику. Каждый день просыпаюсь и думаю о своем будущем. Знаю, что меня ждет куча проблем, которые нужно решить. Не все могу сам. Но если я проснусь и буду знать, что хотя бы две проблемы за меня решила власть — это и будут положительные изменения. Например, просыпаюсь и уже не думаю, где взять столько денег на бензин, потому что бензин или дизель подешевели. Не думаю, где взять деньги на ремонт автомобиля, потому что починили дороги.

Автор: www.rbc.ua 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины

Диана Колесник, 20 лет, студентка, Хмельницкий:

- Я хочу, чтобы мой отец не ехал тяжело делать за границу, а нашел нормальную, высокооплачиваемую работу в Украине. А мама на зарплату учительницы могла заняться своим здоровьем и сделать в доме капитальный ремонт. И бабушка на пенсию имела возможность поехать в санаторий.

Елена Мороз, 45 лет, частный предприниматель, Черновцы:

- Безразлично в чем будут одеты депутаты или ученое звание иметь. Главное, чтобы они наконец начали делать свою работу. Стабилизировали состояние страны. Начали понимать, что власть - это народ.

Мне безразлично сколько они тратят денег на предвыборную агитацию. Считаю, должно быть меньше депутатов и больше работы. Чтобы народ не думал, как выжить, а наконец начал жить. Чтобы в стране исчезла вся ложь и дерьмо, которое постоянно выливается на украинцев. Хочу приходить домой и знать, что завтра моей семье будет что есть.

Хочу приходить домой и знать, что завтра моей семье будет что есть

Николай Иванюк, 51 год, адвокат, Сумы:

- От выборов ожидаю еще большей неопределенности. Депутаты должны быть законотворцами. Надо провести инвентаризацию уже имеющихся законопроектов и вынести на рассмотрение главные. Больше всего не нравится, что все валят на предшественников, на Кабмин и на кого угодно, только не на себя. Хочется спокойствия в государстве.

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Андрей Оленин, 24 года, журналист, Винница:

- Не жду никаких изменений, ибо не вижу в будущем парламенте для этого перспектив. Народные депутаты должны быть хотя бы чуточку лучше предыдущих. Надеюсь проукраинских и проевропейских будет больше пророссийских. Новый парламент должен принимать законы, которые продолжат движение в ЕС, украинизацию и возврат территорий. Борьба с коррупцией и улучшение жизни людей.



Владимир Баранов, 48 лет, художник, Одесса:

- Очень хочу, чтобы депутаты перестали быть коррупционерами. К власти опять придут те, кто вообще не понимает, что такое политика и экономика. Идет весь шоу-бизнес, но только не профессионалы.

Настоящий депутат-честен перед народом. Без пустых обещаний. К нему можно обратиться за помощью. Верховная Рада - это клоунада. Может кому это и смешно, но на самом деле этим мы и отличаемся от европейского общества. Россия этим пользуется.

Автор: www.rbc.ua 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины

21 июля украинцы будут выбирать депутатов Верховной Рады. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Голосуют те, кому исполнилось 18 лет. Нужно при себе иметь паспорт, временное удостоверение гражданина или военный билет для военнослужащих срочной службы. Гражданам выдадут два бюллетеня — со списком 22 партий и фамилиями кандидатов-мажоритарщиков.