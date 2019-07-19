Украинцы рассказали, каких изменений хотят после выборов

21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Народ будет голосовать по двум спискам: партийным и мажоритарным.
Мы спросили у украинцев:"Каких изменений вы ожидаете после выборов?"
Денис Вакуляк, 27 лет, частный предприниматель, Тернополь:
- Ничего не жду от этих выборов. Привык рассчитывать лишь сам на себя. В нашей стране это — золотое правило. Никогда особо не углублялся в политику. Каждый день просыпаюсь и думаю о своем будущем. Знаю, что меня ждет куча проблем, которые нужно решить. Не все могу сам. Но если я проснусь и буду знать, что хотя бы две проблемы за меня решила власть — это и будут положительные изменения. Например, просыпаюсь и уже не думаю, где взять столько денег на бензин, потому что бензин или дизель подешевели. Не думаю, где взять деньги на ремонт автомобиля, потому что починили дороги.
Диана Колесник, 20 лет, студентка, Хмельницкий:
- Я хочу, чтобы мой отец не ехал тяжело делать за границу, а нашел нормальную, высокооплачиваемую работу в Украине. А мама на зарплату учительницы могла заняться своим здоровьем и сделать в доме капитальный ремонт. И бабушка на пенсию имела возможность поехать в санаторий.
Елена Мороз, 45 лет, частный предприниматель, Черновцы:
- Безразлично в чем будут одеты депутаты или ученое звание иметь. Главное, чтобы они наконец начали делать свою работу. Стабилизировали состояние страны. Начали понимать, что власть - это народ.
Мне безразлично сколько они тратят денег на предвыборную агитацию. Считаю, должно быть меньше депутатов и больше работы. Чтобы народ не думал, как выжить, а наконец начал жить. Чтобы в стране исчезла вся ложь и дерьмо, которое постоянно выливается на украинцев. Хочу приходить домой и знать, что завтра моей семье будет что есть.
Хочу приходить домой и знать, что завтра моей семье будет что есть
Николай Иванюк, 51 год, адвокат, Сумы:
- От выборов ожидаю еще большей неопределенности. Депутаты должны быть законотворцами. Надо провести инвентаризацию уже имеющихся законопроектов и вынести на рассмотрение главные. Больше всего не нравится, что все валят на предшественников, на Кабмин и на кого угодно, только не на себя. Хочется спокойствия в государстве.
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Андрей Оленин, 24 года, журналист, Винница:
- Не жду никаких изменений, ибо не вижу в будущем парламенте для этого перспектив. Народные депутаты должны быть хотя бы чуточку лучше предыдущих. Надеюсь проукраинских и проевропейских будет больше пророссийских. Новый парламент должен принимать законы, которые продолжат движение в ЕС, украинизацию и возврат территорий. Борьба с коррупцией и улучшение жизни людей.
Владимир Баранов, 48 лет, художник, Одесса:
- Очень хочу, чтобы депутаты перестали быть коррупционерами. К власти опять придут те, кто вообще не понимает, что такое политика и экономика. Идет весь шоу-бизнес, но только не профессионалы.
Настоящий депутат-честен перед народом. Без пустых обещаний. К нему можно обратиться за помощью. Верховная Рада - это клоунада. Может кому это и смешно, но на самом деле этим мы и отличаемся от европейского общества. Россия этим пользуется.
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