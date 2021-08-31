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вторник, 31 августа 2021 14:09

Украинцы не доверяют отбор судей власти - опрос

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48% украинцев считают, что отбирать судей должны независимые общественные эксперты - журналисты-расследователи и другие представители гражданского общества. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда DEJURE.

Чуть меньше 30% такую роль отводит независимым международным экспертам.

 

Меньше всего доверия при отборе судей украинцы выразили самим судьям и политикам.

"Надеемся, что вскоре состоится старт конкурса в Высшей квалификационной комиссии судей и процесс обновления Высшего совета правосудия, и призываем всех журналистов-расследователей и общественных активистов, которые годами освещали дела нечестных судей, максимально включаться в процесс. И сообщать/напоминать о собранных фактах как общественности, так и Конкурсной комиссии в ВККС и Этическому совету по очистке ВРП", - заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

В топ-пять причин недоверия граждан к судам вошли коррупция (78%), зависимость судей от олигархов (51,3%), принятие заказных решений (46,2%), круговая порука в системе правосудия (43,3%) и зависимость от политиков (41,8%).

 

Более 50% украинцев поддерживают ликвидацию Окружного административного суда города Киева, который возглавляет судья Павел Вовк, подозреваемый в создании преступной группировки и попытки захвата власти.

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Исследования проводили с 14 по 19 мая во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опросили 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

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31
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