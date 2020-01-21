Украинцы назвали, какую зарплату следует платить нардепам

Большинство украинцев склоняются, что зарплата депутатов должна составлять 23 334 гривны в месяцФото:tk.media

В декабре у руководства Министерства образования и науки существенно выросли зарплаты. К окладам добавились суммы надбавок за интенсивность, в условиях режимных ограничений, премии.

Среди украинцв провели опрос: Какую зарпалату должны получать нардепы?

Результаты опроса опубликовал 24 канал.

Большинство украинцев склоняются, что зарплата депутатов должна составлять 23 334 гривны в месяц.

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70% считает, что народным депутатам Украины нужно платить заработную плату.

Каждый пятый убежден, что избранники не должны получать деньги за свою работу. Не смогли определиться с ответом 8% опрошенных.

Интересно, что 20% украинцев достаточно для проживания тех средств, которые они зарабатывают сейчас. Заработанных денег в месяц не хватает 78% людей в Украине.

В среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 гривен.

В Украине средняя зарплата достигла рекордного уровня. С конца 2016-го выросла на 85% в эквиваленте евро. Это связано с ростом номинальных зарплат и укреплением гривны. Средняя зарплата составляет около 10 тыс. грн.