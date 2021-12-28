Украинцы хотят видеть президентом Гордона

Гордон известен тем, что берет интервью у российских артистов.

В случае, если бы украинцам пришлось выбирать президента не среди политиков, то больше всего проголосовали бы за телеведущего Дмитрия Гордона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива с 17 по 22 декабря.

Гордон получил бы 27% голосов среди тех, кто примет участие в выборах и определился за кого будет голосовать.

За журналиста Виталия Портникова проголосовали бы 20% таких, за телеведущую Наталью Мосейчук – 12%, врача Евгения Комаровского – 10%, телеведущего Дмитрия Спивака – 8%, журналиста-путешественника Дмитрия Комарова – 7%, певца Олега Винника - 4%, боксера Василия Ломаченко – 4%, писателя Леся Подеревянского – 4%, футбольного тренера Александра Шовковского – 3%, певицу Ольгу Полякову – 1%.

В случае если только из таких личностей будет состоять список кандидатов в бюллетене президентских выборов, менее 30% респондентов смогли определиться, за кого из них будут голосовать.

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На вопрос "Представьте ситуацию, что все существующие политические силы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством. Как бы Вы к этому отнеслись?" 35% опрошенных отнеслись бы чаще отрицательно (35%), чем положительно (25%). 23% - безразлично, а 17% - затруднились с ответом.

На вопрос "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики не могут участвовать в управлении государством, кому Вы можете доверить представлять Ваши интересы в общественно-политических процессах?" респонденты чаще всего называли:

представителей общественных организаций, активистов – 28%

местного самоуправления – 25%

преподавателей университетов, ученых – 23%

ветеранов российско-украинской войны, добровольцев, военнослужащих – 22,5%

волонтеров – 18,5%.

В то же время популярным журналистам, ведущим, актерам, художникам, другим известным людям, которые никогда не были в политике – всего 11,8%.

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования – не более 2,3%.

Если бы проходили парламентские выборы, то в Верховную Раду нового созыва могли попасть две прокремлевские партии.