В Раду могут попасть две прокремлевские партии – опрос

Баннер Мураева на Доме профсоюзов в Киеве, сентябрь этого года. Фото: Стас Козлюк

В Верховную Раду могут попасть восемь партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

"Слугу народа" готовы поддержать 19,1% среди голосующих и определившихся с выбором.

За партию "Європейська солідарність" – 13,5%, "Батьківщина" – 11,2%, "Сила и честь" – 7,3%, партию экс-спикера Разумкова "Розумна політика" – 6,2%, "Українська стратегія Гройсмана" – 6%.

За прокремлевские ОПЗЖ и партию бывшего "регионала" Мураева "Наши" проголосовали бы 10,5% и 5,6% соответственно.

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Остальные, если верить опросу, не преодолевают 5% проходной барьер.

Социологи опросили по телефону 2 тыс. респондентов во всех областях кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования – не более 2,2%.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти 29 октября 2023 года. Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет почти 10%, сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.