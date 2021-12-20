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Арахамия дал 10% на развал монобольшинства

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Арахамия дал 10% на развал монобольшинства
Фракция "Слуга народа" насчитывает 242 нардепа. Фото: rada.gov.ua

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10%.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Потому что начинается предвыборный цикл и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - сказал нардеп.

Если все же распад монобольшинства произойдет, то "придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию".

На вопрос, с кем именно возможен новый формат большинства, Арахамия сказал: "С группами".

У "СН" и групп "Довіра" и "Партія "За майбутнє" на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосования за законопроекты, сказа он.

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Если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные парламентские выборы.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент. Поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - заявил.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде насчитывает 242 нардепа. Чтобы принимать решение в парламенте, нужно минимум 226 голосов.

Главным союзником президентской фракции является группа "Довіра".

17 декабря сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что 44 нардепа фракции готовы сложить мандаты.

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