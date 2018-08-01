Украинцы хотят увидеть новых политических лидеров

62% украинцев хотят увидеть новых политических лидеров. Фото: EPA / UPG

62% украинцев считают, что Украине нужны новые политические лидеры. Такое исследование провели Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова сообщает "Интерфакс-Украина".

27% убеждены, что вполне достаточно тех, что есть.

В 2013 году меньше половины - 49% высказывались за необходимость появления новых политических лидеров, против были 37% респондентов.

Исследование в мае 2018 также показало, что 34% опрошенных считают, что могут появиться из новых политических сил, 30% верят, что они выйдут из уже действующих партий, где были "не на первых ролях".

28% респондентов сказали, что новых политических лидеров дадут организации гражданского общества, 26% считают, что это могут быть представители гуманитарной или технической интеллигенции, 17% - за то, что такие лидеры появятся из числа участников АТО на Донбассе.

В то же время большинство украинцев хорошо относятся к тому, что общественные активисты идут в политику. 29% опрошенных считают, что они могут иметь реальное влияние на ситуацию в стране. 46% респондентов положительно оценивают эту тенденцию, поскольку так произойдет качественное обновление политики.

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В то же время 13% опрошенных считают отрицательным переход общественных активистов в политику, поскольку, по мнению респондентов, эти люди не смогут стать влиятельными политиками без мощных финансовых ресурсов и коррупционных связей. Аналогичное количество украинцев объясняют свое негативное отношение к такой тенденции тем, что в общественной деятельностью можно принести больше пользы обществу.

В ходе исследования опрошено 2 019 респондентов старше 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее, общественные активисты составили пятерку самых депутатов Киевского горсовета. Больше всего заработал депутат от "Самопомощи" Сергей Башлаков - его доход составил 34 млн грн. На 2-м месте оказался депутат от "Солидарности" и владелец сети "Фуршет" Игорь Баленко с 16 млн грн дохода. На 3-м - представитель "Единства" Сергей Крымчак, которого подозревают в хищении имущества. Он заработал в прошлом году 10 млн грн.