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среда, 09 сентября 2020 10:51

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому среди политиков - опрос

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Украинцы больше всего доверяют Зеленскому среди политиков - опрос
По сравнению с июлем уровень доверия к Зеленскому вырос на 3%. Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% украинцев в возрасте от 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 августа по 3 сентября.

Не доверяют президенту 51%.

В июле Зеленскому доверяли 41%, не доверяли - 53%, по предварительному опросу социологов.

Предшественнику Зеленского, Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют - 75%.

Экс-"регионалу" Юрию Бойко с ОПЗЖ доверяют 24%, не доверяют 58%.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко не доверяют 74%, доверяют 22%.

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Уровень доверия к президенту Зеленскому выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Янукович (26%).

Социологи опросили 10 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 1%.

21 апреля 2019 года украинцы избрали Владимира Зеленского президентом. За него проголосовали 73,22% избирателей. Что он обещал на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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