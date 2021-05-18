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вторник, 18 мая 2021 08:11

Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука

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53% опрошенных украинцев поддерживают санкции против таких политиков как подозреваемый в государственной измене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Вполне одобряют санкции СНБО против Медведчука 43% респондентов, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Еще 10% - скорее одобряют, тогда как 8% опрошенных скорее не одобряют санкции. Совсем не одобряют их 16% украинцев. 23% заявили, что им трудно ответить на такой вопрос.

 

Больше всего поддерживают санкции против Медведчука на западе Украины - 69%, больше всего не одобряют - на востоке.

Санкции против каналов Медведчука "112", NewsOne и ZIK поддержали 36% респондентов, еще 8% скорее одобряют, чем нет. А 39% украинцев не поддерживают такого рода санкции.

 

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2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. По сообщению СМИ, основанием для внедрения санкций против Козака стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, во время которого установлено, что схемы по поставкам угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку выдвинули подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест.

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