Медведчук рассказал, где отсиживается Козак

Ранее Медведчук катался с Козаком в Москву.

Подозреваемый в государственной измене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук сказал, что знает, где находится другой подозреваемый нардеп от этой же партии - Тарас Козак.

"Он находится на лечении в Беларуси", - сказал Медведчук.

Об этом рассказал после того, как Печерский районный суд города Киева назначил ему круглосуточный домашний арест.

Также Медведчук заявил, что Козак "возмущен" обвинениями со стороны украинских правоохранителей.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку.