Украина запретит венгерским чиновникам приезжать без приглашения

Украина предлагала венгерским чиновникам, в частности, Петеру Сийярто, приехать в Киев и встретиться с коллегами, после чего поехать на Закарпатье вместе с представителем украинского МИД. Венгерская сторона не отреагировала на предложение Фото: Delo.ua

Замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко прокомментировал недавний визит чиновников из Венгрии.

16 июля на брифинге в Киеве Пристайко заявил, что Украина примет меры, чтобы в будущем не допустить несогласованные визиты венгерской власти на Закарпатье, пишет Зеркало недели.

"Мне кажется, что в такой момент можно было бы, как соседнее государство, дружественное к нам, воздержаться от таких поездок. Такая рекомендация была. К сожалению, наши коллеги не услышали нас, действовали волюнтаристски. Мы цивилизованное государство, мы пытаемся не запрещать въезд, например, министру Сийярто (глава МИД Венгрии, - ред.)", - сказал Замглавы Офиса президента Украины.

По его словам, Украина предлагала венгерским чиновникам, в частности, Петеру Сийярто, приехать в Киев и встретиться с коллегами, после чего поехать на Закарпатье вместе с представителем украинского МИД. Венгерская сторона не отреагировала на предложение.

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"Я считаю, что такая практика неприемлема. МИД со своим новым руководством и Офис президента будут принимать меры, чтобы такого больше не происходило", - добавил он.

В МИД Украины заявили, что недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера в поддержку указанного и других кандидатов на выборах в Верховную Раду вызывает обеспокоенность. 16 июля в Берегово должен приехать глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который встретится с лидерами венгерских организаций.