Украина заплатила Антонову аванс за 3 самолета

Государственное предприятие Антонов получило аванс от государства за 3 самолета Ан-178 для украинской армии.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Впервые за годы независимости государство будет покупать у госпредприятия Антонов три новых украинских самолета Ан-178.
Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы уплаченные", - заявил глава Кабмина.
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По его словам, это соглашение - один из вариантов поддержки оборонного сектора и стратегической промышленности.
Госпредприятие Антонов готовит заказ на четыре самолета Ан-74. А для тех самолетов, которые уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 - это 2023. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены.
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