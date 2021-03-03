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среда, 03 марта 2021 22:43

Украина заплатила Антонову аванс за 3 самолета

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Украина заплатила Антонову аванс за 3 самолета
Украина покупает впервые в госпредприятия три новых воздушных судна. Фото: itc.ua

Государственное предприятие Антонов получило аванс от государства за 3 самолета Ан-178 для украинской армии.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Впервые за годы независимости государство будет покупать у госпредприятия Антонов три новых украинских самолета Ан-178.

Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы уплаченные", - заявил глава Кабмина.

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По его словам, это соглашение - один из вариантов поддержки оборонного сектора и стратегической промышленности.

Госпредприятие Антонов готовит заказ на четыре самолета Ан-74. А для тех самолетов, которые уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 - это 2023. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены.

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