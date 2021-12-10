Украина закупит у Литвы антидроновые ружья

Украинские бойцы получат антидроновые ружья из Литвы. Фото: radiosvoboda.org

Украина купит у Литвы вооружение, которое поможет бороться с российскими беспилотниками на фронте.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Глава Минобороны отметил, что сейчас серьезно изучает систему закупок и тесно общается с профильным парламентским комитетом по этой теме.

"Как пример, хочу сказать, что у НАТО есть NSPA — это система закупок. Если условно сказать такой "натовский" вариант Amazon. Мы заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA у НАТО", – сказал Резников.

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В течение этого месяца Украина получит первые десять антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут украинским бойцам бороться с российскими БПЛА.

Минобороны Украины обратилось к Соединенным Штатам Америки с просьбой передать часть эвакуированной военной техники, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти талибами. Украина попросила помощи в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.