Украина ввела безвиз с еще одной страной

Украина вводит безвизовый режим с Маршалловыми островами. Такое решение принято на утреннем заседании Кабинета Министров. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"В честь этого грандиозного события наш канал напоминает, как выглядит флаг этой далекой заморской страны, - пишет Дубилет. - Согласитесь, красиво. Кстати, в нем заложено много символизма - от количества концов у звезды до цветов диагональных полос. А еще этот флаг примечателен тем, что его нарисовала Первая Леди. Романтика!"

Республика Маршалловы Острова - государство в северной части Тихого океана. Расположена на 29 атоллах и 5 островах одноименного архипелага. Население - 72 000 человек. До 1983 года были подопечной территорией ООН под управлением США.