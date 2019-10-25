Украина получила безвиз с Доминиканой

Украина подписала соглашение об отмене визовых требований по Доминикане Фото: Новинарня

Украина подписала соглашение об отмене визовых требований по Доминикане.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил об этом в Twitter.

Украинцы и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Соглашением предусмотрены бесплатные долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней.

Продовжуємо рух вперед! pic.twitter.com/eIEDDzaE1P

— Andriy Zayats (@ZayatsAz) October 24, 2019

За следующую пятилетку правительство обещает договориться о безвизовых из 14 новыми странами. Об этом сообщили в утвержденной правительственной программе, которую передали в Верховную Раду. "Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - залог открытия мира для украинцев, повышение уважения к нашему гражданина, обеспечения его прав", - указано в программе.