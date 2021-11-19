Украина впервые примет участие в противоминных учениях НАТО

Учения пройдут в следующем году в Бельгии. Фото: Reuters

В следующем году Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move.

Об этом сообщил пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию", - объяснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины Артем Матвиенко.

В Остенде находится морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin.

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В учениях примут участие члены НАТО, а также Украина и Марокко.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения у границы с Беларусью. По легенде, диверсанты намеревались "взорвать" Ровенскую атомную электростанцию. Однако проникнуть на территорию объекта не удалось им пришлось разделиться на две группы.