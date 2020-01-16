Украина возвращается в ПАСЕ – Рада приняла документ

Украинская делегация не принимала участия в осенней сессии ПАСЕ

Верховная Рада приняла постановление об участии украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Документ поддержали 348 парламентариев - представители всех групп и фракций.

"Наша делегация должна ехать в Страсбург, чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы понимаем, что там будет непросто. Но новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - подчеркнула глава украинской делегации Елизавета Ясько накануне.

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В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принимать участие в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. ВР сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, ее возглавила представитель "Слуги народа" Елизавета Ясько.