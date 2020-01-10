Украина установила политический рекорд Европы

Из более трех сотен партий участие в выборах принимают два десятка

По состоянию на 1 января, в Украине зарегистрированы 349 партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

При этом участие в выборах принимает лишь незначительное количество. Так на последних парламентских выборах списки кандидатов выдвинула всего 21 политическая сила, сообщает Комитет избирателей Украины.

В прошлом году появились три новых партии. Зарегистрировались "Блок Владимира Сальдо" (с руководящими органами партии в Херсоне), "Партия черновчан" и "Демократическая сокыра" (председатель партии – блогер Игорь Щедрин).

В последние годы существенно снизились темпы регистрации партий.

В позапрошлом году таких была одна, в 2017 – 3. Однако в 2016-м зарегистрировали сразу 42, в 2015-м – 78, в 2014-м – 36.

Кроме "Партии черновчан", в Украине действуют "Политическая партия "За Одещину","Наш дом – Одесса", ПО "Черкасчане", "Партия винничан", "Киевская община", "Белая Церковь вместе", "Херсонцы" и др.

При этом, в соответствии с законом, все партии имеют всеукраинский статус, однако на практике часто сосредотачивают деятельность в одном городе или области.

Также продолжаются манипуляции с названиями. Более 10 партий все еще используют в своем названии слово "блок", хотя блоки уже на протяжении значительного времени не предусмотрены избирательным законодательством.

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