Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма - МИД

Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Фото: Reuters

Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одна площадка для борьбы за деоккупацию Крыму.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радио Свобода".

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные ... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации ", - отметила она.

Как сообщается, украинские власти планируют провести политику безопасности конференцию по вопросам Крыма, организовать в Киеве ежегодный крымский саммит тому подобное.

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"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматриваться широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы ", - рассказала Джапарова.

Украинское правительство подготовило Стратегию деоккупации Крыма. Пока что документ не обнародуют.