Украина стопроцентно будет в ЕС - Кулеба

Кулеба заявил, что Украина будет в ЕС. Фото: Украинская правда

Процесс вступления Украины в Европейский Союз начался.

Теперь Украина будет точно членом ЕС, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время телемарафона, сообщает Gazeta.ua.

"Мы ожидали, что во время этого саммита будет написано, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС берем заявку Украины в работу и по ускоренной процедуре ее рассмотрим. Это был бы четкий, однозначный сигнал лидеров", сообщил министр.

Он подчеркнул, что это был неформальный саммит, это место, где устанавливается определенная политическая амбиция.

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"Мы бы хотели, чтобы это было более амбициозным, но надо все оценивать в контексте. Если сравнивать наши ожидания вчера или сегодня, то мы хотели большего. Но то, что сегодня ночью произошло, если сравнивать с тем, что у нас было три недели назад , это революция, которая отвечает интересам Украины и запускает процесс нашего членства в ЕС", - сказал Кулеба.

"То есть если резолюция Европарламента – это была идея, озвученная в политическом пространстве, то теперь нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону ЕС. Теперь вопрос только во временных рамках. Мы будем работать над тем, чтобы это стало как можно быстрее. Но это не произойдет через день или через неделю", – подчеркнул глава МИД.

На заседании Европейского совета была одобрена декларация о признании перспективы членства Украины в Европейском союзе. Экстренное заседание прошло в Версале в четверг, 10 марта. Его посвятили российской агрессии и стремлению Украины вступить в ЕС.