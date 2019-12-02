Украина станет полуостровом в окружении недружественных стран - политолог

Политолог Владимир Цыбулько: Лукашенко единолично распоряжается волей белорусов. Фото: agropolit.com

Беларусь окончательно потеряет международную субъектность. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Цыбулько, комментируя возможное объединение Беларуси и России в Союзное государство.

"Объединение будет зависеть от ресурсов, на которые может опереться президент Беларуси Александр Лукашенко. Он, как последний диктатор Европы, единолично распоряжается волей белорусов. Будет зависеть от того, насколько он затянет процесс создания так называемой единого государства. Насколько он высвободит волю белорусов к отстаиванию своей независимости. Очень сложный процесс. Диктатуры легко ломаются, сломав диктатора", - говорит Цыбулько.

Украина объединения РФ и Беларуси грозит тем, что она со всех сторон будет иметь общую границу со страной-агрессором.

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"Россия формирует сателлитов. Если Путину удастся "доломать" Молдову, Украину останется полуостровом в окружении недружественных стран. А за спиной еще и не слишком доброжелательная к Украине Венгрия. Дружескими останутся Румыния, Болгария, Словакия, Польша.

Путин спешит. Международные обстоятельства быстро меняются. В 2020-м вполне вероятно международный экономический кризис. Она добьет его ", - сказал политолог.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках объединения в Союзное государство договорились о создании совместного правительства, общих рынков нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.