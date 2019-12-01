Россия и Беларусь договорились создать совместное правительство

7 декабря состоится встреча Путина и Лукашенко в Москве, где планируется "найти компромисс и минимизировать разногласия". Фото: пресс-служба Кремля

Беларусь и Россия планируют создать совместное правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

Об этом президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в рамках объединения в Союзное государство, пишет белорусское издание Tut.by.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором 1999 года об союзное государство - ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По словам Семашко, страны согласовали 20 из 31 пункта дорожной карты углубленной интеграции.

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Союзное государство - это надгосударственное объединение России и Белоруссии с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.