Украина созывает заседание НАТО из-за обострения ситуации с российскими войсками

Россия продолжает аккумулировать войска на границе с Украиной. Фото: Интерфакс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поедет с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться обострение Россией ситуации безопасности.

"Инициированное Украины заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности Президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля", - сообщает Правительственный портал.

Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Россией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

В рамках визита также состоится встреча Кулебы с Столтенбергом.

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Статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.