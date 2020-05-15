Украина слишком бедная страна для дорогого "зеленого тарифа" - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о "зеленом тарифе" для Украины. Фото: Укринформ

Премьер Денис Шмыгаль и исполняющая обязанности руководителя Минэнерго Ольга Буславец общались с представителями компаний отрасли возобновляемой энергетики.

Глава правительства подчеркнул, что объемы чистой энергии в Украине следует увеличивать, причем в рыночных условиях. Однако пока на фоне кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую энергию" в Европе, рассказали на Правительственном портале.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе "зеленую энергию". Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за "зеленую энергетику", - подчеркнул Шмыгаль.

Это не означает ограничения инвестиций. Просто правительство хочет "понимать стоимость этой энергии".

В итоге Кабмин и компании отрасли возобновляемой энергетики договорились подготовить меморандум о взаимопонимании, которым проблемные вопросы будут урегулированы. Согласовать финальную версию документа обещают на совещании 18 мая.

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"Зеленая энергия" - то же, что возобновляемая энергия. Ее производят из природных источников энергии - например, ветра и солнца. "Зеленый тариф" - это тариф, по которому на оптовом рынке продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство. Государство установило "зеленый тариф", предусматривая компенсацию производителям "зеленой энергии" законом "Об альтернативных источниках энергии". Говорится примерно о 4 гривнах за каждый киловатт-час.