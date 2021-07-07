Украина шесть дней скрывала предоставление Китаем льготных кредитов в обмен на уступки в ООН

Китай оказывал давление на Украину. Фото: Зеркало недели

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области строительства инфраструктуры.

Новость о подписании соглашения появилась на сайте Мининфраструктуры только 6 июля, хотя китайские СМИ сообщили о еще шесть дней назад, сообщает Новое время.

Соглашение "предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов".

Согласно договору Украина и Китай:

- поощряют компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;

- способствуют установлению более тесных экономических связей между двумя странами и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов, - заявили в МИУ.

Перечень потенциальных проектов, что будут поддерживаться средствами КНР, еще подлежит утверждению. Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Заместитель министра инфраструктуры в 2016-2019 годах Виктор Довгань сообщил в Facebook некоторые подробности сделки:

- переговоры продолжались 3 года (2018 - 2021)

- Украина сможет привлекать льготные кредиты Эксимбанка КНР (до 2% годовых на 15 лет);

- пилотные инфраструктурные проекты - это мост M22 у Кременчуга и первая очередь кольцевой дороги Киева М05 - М06;

- 50% инфраструктурного проекту должны реализовать украинские компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 130 стран мира утвердили налогообложение глобальных и многонациональных компаний

Среди причин отзыва подписи называли вопрос поставки китайской вакцины CoronaVac в Украине. Китайские СМИ делают упор на то, что соглашение было подписано после того, как украинские дипломаты отозвали свою подпись под документом ООН, призвал изучить ситуацию с правами человека в Синьцзяне.