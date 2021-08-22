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понедельник, 23 августа 2021 09:00

Спецтема: 30 лет независимости

Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
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Пятеро президентов во время приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце, 24 августа 2020 года.
Фото: Соня Кошкина, LB.ua
Леонид Кравчук приносит присягу президента Украины, декабрь 1991 года.
Президент Украины Леонид Кучма и генсек НАТО Хавьер Солана после подписания Хартии о партнерстве, июль 1997 года.
Президент Украины Виктор Ющенко и Вселенский патриарх Варфоломей во время торжеств по случаю 1020-летия Крещения Украины-Руси, июль 2008 года.
Виктор Янукович подписал с Россией соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет. Харьков, апрель 2010 года.

Со времени восстановления независимости Украины граждане семь раз избирали президента. Gazeta.ua напоминает, как за 30 лет на президентском посту изменились шесть лиц.

В 1991 году украинцы избрали президентом Леонида Кравчука. В декабре его поддержали 61,59% избирателей.

В июле 1994-го на досрочных выборах во втором туре с результатом 52,14% победил Леонид Кучма. Через пять лет украинцы переизбрали его. Кучма получил 56,25% голосов.

Во время президентских выборов в 2004 году году украинцы вышли на уличные акции протеста против фальсификаций голосования. В ноябре ЦИК объявила победителем второго тура выборов Виктора Януковича с результатом 49,46%. Ближайший конкурент Януковича Виктор Ющенко получил 46,61%. Экзитполы показали победу Ющенко, на участках фиксировали нарушения.

После объявления результатов на Майдане собралось от 100 до 500 тыс. человек, которые не соглашались с решением ЦИК. Власть вывела на улицы 500 спецназовцев "Беркута". Протестующие устроили палаточный городок. Символом борьбы стала оранжевая лента. Эти события вошли в историю как Оранжевая революция.

Верховный суд обязал ЦИК, которую возглавлял Сергей Кивалов, назначить переголосование второго тура из-за нарушения закона на выборах.

На переголосовании второго тура в декабре Ющенко получил 51, 99% голосов.

Януковича избрали президентом в феврале 2010 года. Он получил 48,95%. Однако досидел до завершения пятилетнего президентского срока. Люди массово вышли на Майдан после того, как "Беркут" ночью 30 ноября 2013 года побил протестующих в центре Киева. Протест был вызван приостановкой властью процесса подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. События вошли в историю как Революция достоинства. Янукович сбежал в Россию, появился на камеры в Ростове-на-Дону.

2014-го РФ начала военную агрессию против Украины. Оккупант захватил Крым и районы Донецкой и Луганской областей. Война продолжается восьмой год.

В 2015 году Верховная Рада лишила Януковича звание президента. В 2019-м районный суд города Киева приговорил его к 13 годам заключения. Суд признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

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На внеочередных выборах в мае 2014 года победил Петр Порошенко, за него проголосовали 54,70% избирателей.

Через пять лет во втором туре он проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. Зеленский в апреле 2019-го получил 73,22% голосов.

Украина - демократическая страна. Граждане влияют на власть и на президентских, парламентских выборах меняют лица в ней.

Например, в соседней Беларуси с 1994 года президентом был Александр Лукашенко. Который в сентябре прошлого года самопровозгласил себя президентом вопреки массовым протестам против режима, за честные президентские выборы.

В стране-агрессоре РФ с 1991 года президентские лица менялись лишь трижды. Владимир Путин в кресле президента - четвертый срок.

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