Украина просит Турцию закрыть для россиян Дарданеллы

Украина призывает Турцию закрыть для России пролив Дарданеллы. Фото: flot.com

Украина призывает Турцию закрыть для России пролив Дарданеллы.

Также дипломаты просят ввести санкции против России. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Василий Боднар.

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"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции", - написал Боднар.

Официальный запрос уже направлен турецкой стороне.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине ввели военное положение. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.