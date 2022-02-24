Украина просит Турцию закрыть для россиян Дарданеллы

Украина призывает Турцию закрыть для России пролив Дарданеллы.
Также дипломаты просят ввести санкции против России. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Василий Боднар.
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"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции", - написал Боднар.
Официальный запрос уже направлен турецкой стороне.
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